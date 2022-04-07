В июле возобновятся круизы по Чёрному морю на теплоходе "Князь Владимир"

Теплоход "Князь Владимир" возобновит рейсы по Чёрному морю в июле. Об этом на брифинге, который был посвящён готовности транспортного комплекса к пассажирским перевозкам летнего сезона 2022 года, сообщил министр транспорта России Виталий Савельев.