📷❗️Австралийская компания DroneShield планирует интегрировать лазерную систему Fractl, разработанную Aim Defence, в собственный комплекс противодействия беспилотным летательным аппаратам DroneSentry с целью обеспечения полноценных возможностей по обнаружению и последующей нейтрализации воздушных угроз.
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