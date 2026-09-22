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Бабье лето задерживает тепло в Тюмени: когда включат отопление

Бабье лето задерживает тепло в Тюмени: когда включат отопление

ТЮМЕНЬ, 22 сентября, ФедералПресс. Горожанам пока не стоит ждать включения батарей. По данным департамента жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области, из-за теплой осенней погоды старт сезона переносится на более поздние даты.

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