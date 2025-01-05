Какие развязки и пробивки завершат в Алматы в 2025 году

Как сообщили в управлении городской мобильности Алматы, в этом году планируется завершить строительство транспортной развязки на пересечении проспекта Сейфуллина - улица Жансугурова и пробивку улицы Саина от проспекта Рыскулова до улицы Акын Сара, а также проспекта Абая до границы города.