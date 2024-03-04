Особенности диалога со стратегическим лузером

В некоторых СМИ появились сообщения, которые можно интерпретировать так, что правительство США контролирует ситуацию в сфере контроля над стратегическими ракетно-ядерными вооружениями в рамках отношений с Российской Федерацией.
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