Гирлянды, телефоны и электронные сигареты за рулем могут запретить

В правилах дорожного движения могут появиться новые ограничения. Согласно предложенным поправкам, водителям запретят использовать устройства, которые не предусмотрены конструкцией транспортного средства и требуют использования рук или отвлечения от управления во время движения.
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