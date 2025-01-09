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Гирлянды, телефоны и электронные сигареты за рулем могут запретить

В правилах дорожного движения могут появиться новые ограничения. Согласно предложенным поправкам, водителям запретят использовать устройства, которые не предусмотрены конструкцией транспортного средства и требуют использования рук или отвлечения от управления во время движения.

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