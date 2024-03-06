СМИ: Человечество ждет эпидемия слепоты из-за гаджетов

Основатель и председатель правления группы клиник EuroEyes, хирург-офтальмолог Доктор Йорн Слот Йоргенсен заявил, что человечество в ближайшее десятилетие ждет эпидемия слепоты, потому что пользование гаджетами вместо прогулок привели к тому, что подростки поколения Z превращаются в кротов, – сообщает в среду, 6 марта издание Mail-online.