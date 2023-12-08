Иркутск признали одним из лучших городов по туристическим сувенирам

В Твери состоялся общенациональный финал IX Всероссийского конкурса «Туристический сувенир», где были представлены более трех тысяч работ от авторов и производителей со всей России и Беларуси, сообщает администрация грода.
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