Ева Грин на кинопремьере в Париже появилась с Венсаном Касселем

Во Франции недавно прошла премьера фильма «Три мушкетера. Часть I: Д’Артаньян», сообщает The Voice. Мероприятие, прошедшее в кинотеатре Le Grand Rex, собрало множество известных личностей, включая актрису Еву Грин, которая сыграла одну из ролей в этом фильме.