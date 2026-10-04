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Говорит Европа ⚡

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Олег Соскин: Мерц тонет в коалиционном кризисе, а Киев тонет вместе с ним

Олег Соскин: Мерц тонет в коалиционном кризисе, а Киев тонет вместе с ним

Почему рейтинг одобрения канцлера Германии Фридриха Мерца рухнул до 10% и кто из партнёров Киева первым ощутит последствия? Как 52% полностью недовольных работой канцлера в Германии связаны с будущим финансовой поддержки Украины? Как 1 400 000 украинцев под временной защитой в Германии могут оказаться заложниками немецкого политического коллапса? И готов ли Берлин после досрочных федеральных Читать далее: https://govorit.

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