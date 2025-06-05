Глава Пореченского сельсовета заявила о гибели всех жителей при вторжении ВСУ

Часть числится пропавшей без вестиПо словам Елены Жадановой, главы Пореченского сельсовета Суджанского района, никто из местных жителей Русского Поречного в Курской области не остался в живых после вторжения ВСУ.
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