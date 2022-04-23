О бегстве из России очередного участника либеральной ОПГ сообщили в Telegram-сообществе.
Либеральный «правозащитник» Пономарёв* сбежал из России?
Комментарии
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LiapaNNZ Фамилия
Заказчику трудно бороться с самим собой, российское государство лениво изображает борьбу нанайских мальчиков, время от времени уступая требованиям своих нелиберальных граждан. Страдают от этого большие патриоты России, которым приходится спасаться за её границами от маленьких, но многочисленных, патриотов.
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2 г.
ВМ
Виктор Михайлов
Всем сбежавшим из РФ - в дупу пёрышко ! Обратно не пускать ни при каких условиях ! Пора серьёзно взяться за Минкульт РФ и его руководство . Столько критики , а с О.Б. Любимовой как с гусыни - вода ! Так не должно быть !
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2 г.
В К
Надо было кончить эту суку при попытке к бегству!
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2 г.
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