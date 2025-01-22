В Госдуму внесут законопроект о приоритете жен мобилизованных при трудоустройстве

Группа депутатов сегодня, 22 января, собирается внести в Госдуму законопроект, которым предлагается наделить жен мобилизованных первоочередным правом при трудоустройстве в государственные организации и воинские части, а также на сохранение должности при сокращении штата.
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