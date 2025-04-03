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Не только о футболе

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892-й гол Овечкина, СКА на грани вылета, класико в финале Кубка Испании, «Локомотив» во 2-м раунде Кубка Гагарина, победы «Ливерпуля» и «Сити», Ла Лига снизила лимит трат «Барсы», Шалимов в «Факеле» и другие новости

1. Александр Овечкин забил 892-й гол в НХЛ в матче против «Каролины», в котором «Вашингтон» проиграл 1:5.

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Комментарии
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сергей озеров
С кем лучше играть,это 50 на 50,полагаю со всеми сложно.
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17 час.
КУАТ
Против СКА будет сложнее, не по игровому.
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8 час.
Лена Мисько
Всех КБ с победой ХК Спартак и выходом во 2 раунд Ждем соперника ))
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1 час.
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