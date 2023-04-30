От «Наказа о Градском благочинии» до подразделения МЧС: страницы славной истории огнеборцев

30 апреля 1649 года отец Петра Великого царь Алексей Михайлович издал «Наказ о Градском благочинии». «Государь, Царь и Великий Князь Алексей Михайлович всея Руси велел Ивану Андреевичу Новикову, да Подьячему Викуле Панову быть в объезде в Белом Каменном городе, от Покровской улицы до Яузских ворот и по Васильевскому лужку, для береженья, пяти человекам от огня и от всякого воровства; а с ним и с подьячим указал Государь быть в объезде, для береженья, пяти человекам решеточным приказчикам, да со всяких людей, с десяти дворов по человеку, с рогатиной, и с топором, и с водоливными трубами», — говорилось в документе.