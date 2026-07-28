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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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1.70 – Смолов забьет за «Фанком БроукБойз» в Кубке и обойдет Аршавина в списке лучших бомбардиров в истории российского футбола

Федор Смолов сегодня может обойти Андрея Аршавина в списке лучших бомбардиров в истории российского футбола.

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