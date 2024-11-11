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САМаСТРОЙКА

1 подписчик

Нужен ли штроборез или можно обойтись болгаркой?

Нужен ли штроборез или можно обойтись болгаркой?

Штроборез и болгарка — это инструменты для резки, но у них разное назначение и область применения. Точно как и штроборез, болгарка может использоваться для резки стен и создания канавок под прокладку электрических проводов https://samastroyka.

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