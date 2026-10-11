Лондон берёт Центральную Азию в оборот: почему Казахстан сближается с Британией

Соседний Казахстан постепенно превращается в ключевое государство Центральной Азии, которое уходит под влияние Великобритании.
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