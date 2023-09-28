Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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Южный полюс Луны остался непокорённым, заявили китайские учёные — индийский луноход совершил посадку слишком далеко от него

Южный полюс Луны остался непокорённым, заявили китайские учёные — индийский луноход совершил посадку слишком далеко от него

Ничуть не умаляя достижения индийской лунной программы, один из научных руководителей китайской лунной программы заявил, что технически индийская миссия не может считаться покорением южного полюса и даже приполярной области Луны.

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