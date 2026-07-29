Лояльность к полиграфу: в Твери большинство соискателей согласны на проверку при трудоустройстве

Большинство жителей Твери готовы пройти проверку на полиграфе при приёме на работу. Согласно исследованию сервиса SuperJob, 66 % жителей Твери согласны пройти проверку на детекторе лжи при устройстве на работу.
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