Тверьлайф - Нов...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Лояльность к полиграфу: в Твери большинство соискателей согласны на проверку при трудоустройстве

Лояльность к полиграфу: в Твери большинство соискателей согласны на проверку при трудоустройстве

Большинство жителей Твери готовы пройти проверку на полиграфе при приёме на работу. Согласно исследованию сервиса SuperJob, 66 % жителей Твери согласны пройти проверку на детекторе лжи при устройстве на работу.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии