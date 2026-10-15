На Загорской станции под Сергиевым Посадом воду поднимают на высоту 30-этажного дома, чтобы потом спустить обратно через турбины.
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Популярное объяснение причины включения в объщую энергосистему подобных гидроаккумулирующих электростанций.
Прикольно.