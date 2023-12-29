Xiaomi выпустила первый в истории компании автомобиль. Это электрический седан SU7

Китайская компания Xiaomi презентовала в Пекине электрокар SU7 — это седан, который станет частью фирменной экосистемы CarIoT с интеграцией смартфонов и планшетовЭлектрический седан построен на платформе Modena, которую производят по технологии крупноформатного литья с применением специального сплава Xiaomi Titan.