Xiaomi выпустила первый в истории компании автомобиль. Это электрический седан SU7

Китайская компания Xiaomi презентовала в Пекине электрокар SU7 — это седан, который станет частью фирменной экосистемы CarIoT с интеграцией смартфонов и планшетовЭлектрический седан построен на платформе Modena, которую производят по технологии крупноформатного литья с применением специального сплава Xiaomi Titan.
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