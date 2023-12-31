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Китай

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Си Цзиньпин назвал 2023 год ярким свидетельством пламенного стремления китайского народа к лучшей жизни и огромной жизнеспособности динамично растущего Китая

Пекин, 31 декабря /Синьхуа/ -- На протяжении всего 2023 года от царящей в обществе теплоты до бьющей ключом жизни - все это яркое свидетельство пламенного стремления китайского народа к лучшей жизни и огромной жизнеспособности динамично растущего Китая, заявил в воскресенье председатель КНР Си Цзиньпин.

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