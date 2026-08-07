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США пожизненно закроют въезд иностранцам за участие в "родильном туризме"

США пожизненно закроют въезд иностранцам за участие в "родильном туризме"

В числе возможных последствий для иностранных граждан предусмотрено лишение уже выданных документов Иностранцам, которые приезжают или пытаются попасть в США ради рождения ребенка и получения им американского гражданства, могут навсегда закрыть въезд в страну.

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