США пожизненно закроют въезд иностранцам за участие в "родильном туризме"

В числе возможных последствий для иностранных граждан предусмотрено лишение уже выданных документов Иностранцам, которые приезжают или пытаются попасть в США ради рождения ребенка и получения им американского гражданства, могут навсегда закрыть въезд в страну.
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