Бывший завод Bridgestone в Ульяновске возобновил производство

Бывший шинный завод Bridgestone (ныне Gislaved) в Ульяновске возобновил производство. «Перезапуск ульяновской площадки начинается с производства новой летней модели, которая будет выпускаться под брендом Cordiant.
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