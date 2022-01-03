Два человека задохнулись на Камчатке в застрявшей на трассе машине

© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкСледственный комитет РФЧитать ria.ru в Тела двух людей нашли в машине, которая застряла в снегу на загородной трассе на Камчатке, сообщили в пресс-службе следственного управления СК по Камчатскому краю.