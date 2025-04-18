Новая статья: South of Midnight — соткана по лекалам. Рецензия

Новая статья: South of Midnight — соткана по лекалам. РецензияМногие элементы South of Midnight вызывали симпатию с первого трейлера: акцент на фольклоре юга США (теме, в видеоиграх встречающейся нечасто), красивые мифические существа, приятная графика.
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