Яценюк: убытки от несвоевременных закупок газа Украиной составят пять миллиардов долларов

© REUTERS / Laszlo Balogh/File PhotoЧитать ria.ru в Бывший премьер Украины Арсений Яценюк заявил, что нынешняя власть страны не закупила газ своевременно, когда цена была не столь высокой, из-за чего теперь убытки составят 5 миллиардов долларов.