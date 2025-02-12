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Huawei начала продавать умные часы как медустройства

Huawei начала продавать умные часы как медустройства

Компания Huawei начала продавать свои гаджеты как медустройства через аптеки для роста продаж. Как сообщает Bloomberg, компания для ряда моделей умных часов оформила особый сертификат, чтобы продвигать их как медустройства.

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Комментарии
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Дмитрий Николенко
Купили такие, измеряет давление лучше Омрона.
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