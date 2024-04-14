❕14 апреля 1944 года советские войска освободили Бахчисарай и Судак от немецко-фашистских захватчиков Об освобождении городов Крыма рассказали в карточках.
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❕14 апреля 1944 года советские войска освободили Бахчисарай и Судак от немецко-фашистских захватчиков Об освобождении городов Крыма рассказали в карточках.