IT-специалисты через "Госуслуги" могут подать заявление на отсрочку от службы в армии

С 22 января по 6 февраля текущего года IT-специалисты, которые работают в аккредитованных Минцифры компаниях, могут подать заявление на отсрочку от службы в армии в рамках весеннего призыва через портал "Госуслуги" .
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