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КДК оштрафовал «Ростов» за поведение Карпина в матче со «Спартаком»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал главного тренера «Ростова» Валерия Карпина на 30 тысяч рублей и клуб на 20 тысяч рублей по итогам матча 25-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:5).

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