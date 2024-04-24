КДК оштрафовал «Ростов» за поведение Карпина в матче со «Спартаком»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал главного тренера «Ростова» Валерия Карпина на 30 тысяч рублей и клуб на 20 тысяч рублей по итогам матча 25-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:5).