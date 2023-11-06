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Ирландия собирается отменить льготы для украинцев

Ирландия собирается отменить льготы для украинцев

Стране необходимо сократить поток беженцев.фото: pixabay.com/sarjeantsonfire--> Правительство Ирландии планирует до конца этого года принять меры, требующие от украинских беженцев оплаты за проживание и изменения части льгот для них.

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