Ирландия собирается отменить льготы для украинцев

Стране необходимо сократить поток беженцев.фото: pixabay.com/sarjeantsonfire--> Правительство Ирландии планирует до конца этого года принять меры, требующие от украинских беженцев оплаты за проживание и изменения части льгот для них.
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