Помощь фермерам: что решила Европейская комиссия

Европейская комиссия (ЕК) объявила, что продолжает до конца 2024 года временное освобождение от ограничений государственной помощи в сельском хозяйстве и рыболовстве, представители которых устраивали протесты из-за экономических трудностей.
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