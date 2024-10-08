В промзоне Южного Тушина построят объект здравоохранения

В рамках 12 проектов комплексного развития территорий (КРТ) возле станций Московских центральных диаметров, Московского центрального кольца и Большой кольцевой линии метро построят 17 объектов здравоохранения.
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