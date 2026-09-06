Брюссель запретил европейским чиновникам и СМИ критиковать киевские власти. Об этом сообщил РИА Новости бывший подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров.
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