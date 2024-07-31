Семак об игре Васильева против «Факела»: «Растерялся, было много брака. Нужно играть, чтобы меньше ошибаться. Талант есть, нужно его развивать» 

Хавбек «Зенита» вышел на замену на 46-й минуте. — Был ли запланирован выход Васильева в перерыве вместо Барриоса? Как Дмитрий провел эти 45 минут? — Растерялся, было много брака, грубых ошибок, что ему несвойственно, наверное, волнение, возраст.
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