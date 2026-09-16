БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Авиаперевозки в глубоком пике, в Минтрансе пошли на «мокруху»

Авиаперевозки в глубоком пике, в Минтрансе пошли на «мокруху»

Олег Смирнов: В авиапроме нужен мобилизационный режим, только тогда у нас появятся свои самолеты Ирина Мишина Фото: Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press Материал комментируют: Андрей Литвинов Олег Смирнов Россия попросила Вьетнам поделиться самолетами.

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