Авиаперевозки в глубоком пике, в Минтрансе пошли на «мокруху»

Олег Смирнов: В авиапроме нужен мобилизационный режим, только тогда у нас появятся свои самолеты Ирина Мишина Фото: Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press Материал комментируют: Андрей Литвинов Олег Смирнов Россия попросила Вьетнам поделиться самолетами.
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