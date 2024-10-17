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Способность России противостоять «одному из самых сверхсекретных вооружений» ВСУ оценили

Способность России противостоять «одному из самых сверхсекретных вооружений» ВСУ оценили

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) работают по беспилотнику Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Лютый», рассказал военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.

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