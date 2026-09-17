Ситуация в Украине: российские войска уничтожили крупнейший дата-центр ВСУ под Киевом. Поражены еще несколько важных целей

Ситуация в Украине: российские войска уничтожили крупнейший дата-центр ВСУ под Киевом. Поражены еще несколько важных целейВ ночь на 17 сентября российские военные атаковали объекты, завязанные на украинскую армию.
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