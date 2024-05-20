«Пора говорить открыто» – Каспаров напрашивается на статус террориста

Сборище наиболее радикальных российских эмигрантов «форум свободной России» прошел в Польше в обстановке полной секретности, потому что обсуждались «достаточно чувствительные проблемы взаимодействия с российскими добровольческими батальонами».
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