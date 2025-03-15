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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Генменеджер «Ак Барса» о перекрестном плей-офф в КХЛ: «Идея правильная, но начинать нужно с 1-го раунда. Либо полностью перекрестный, либо в своих конференциях играть»

Текущий сезон будет вторым подряд, в котором команды из разных конференций встретятся уже во втором раунде Кубка Гагарина.

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