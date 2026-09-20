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МОСИНФОРМ

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МГИК: Явка на выборах в Госдуму в Москве составила 40,2%

МГИК: Явка на выборах в Госдуму в Москве составила 40,2%

К началу заключительного дня выборов в Государственную Думу в Москве выдали 3,2 миллиона бюллетеней. Явка составила 40,2% от общего числа столичных избирателей.

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