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“We're Living On An Oil Market Credit Card”: Analyst Sounds Alarm

The oil market is living on borrowed time as flows through the Strait of Hormuz remain disrupted and the cushions such as stock draws and low Asian demand are running thin, according to Saul Kavonic, Senior Research Analyst at MST Marquee.

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