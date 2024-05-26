Кейн выиграл «Золотую бутсу», как лучший бомбардир европейских чемпионатов

Английский нападающий «Баварии» Гарри Кейн стал обладателем «Золотой бутсы» в сезоне-2023/24. Кейн забил 36 мячей в 32 матчах чемпионата Германии и с большим отрывом опередил ближайших преследователей — Серу Гирасси из «Штутгарта» с 28 голами и Килиана Мбаппе из «ПСЖ» с 27-ю.
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