Кейн выиграл «Золотую бутсу», как лучший бомбардир европейских чемпионатов

Английский нападающий «Баварии» Гарри Кейн стал обладателем «Золотой бутсы» в сезоне-2023/24. Кейн забил 36 мячей в 32 матчах чемпионата Германии и с большим отрывом опередил ближайших преследователей — Серу Гирасси из «Штутгарта» с 28 голами и Килиана Мбаппе из «ПСЖ» с 27-ю.