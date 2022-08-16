В Томской области сотрудники полиции пресекли нелегальную добычу и сбыт рыбы ценных пород

«Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Томской области пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконной добыче и обороте особо ценных водных биологических ресурсов и их производных на территории Томской, Новосибирской, Кемеровской областей и Алтайского края.