В Томской области сотрудники полиции пресекли нелегальную добычу и сбыт рыбы ценных пород

«Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Томской области пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконной добыче и обороте особо ценных водных биологических ресурсов и их производных на территории Томской, Новосибирской, Кемеровской областей и Алтайского края.
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