Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Наблюдатель
    Ничё не понял."Куда столько?": ...
  • Alex Imen
    Блокада это акт войны. Ответ должен быть соответствующим.Молодое пополнени...
  • Дмитрий
    Что за инфантилы проживают во Владике? Ну забили арматурину, чтобы шнурку натянуть, ну забыли вытащить, а может остав..."Лицом в асфальт"...

В Томской области сотрудники полиции пресекли нелегальную добычу и сбыт рыбы ценных пород

В Томской области сотрудники полиции пресекли нелегальную добычу и сбыт рыбы ценных пород

«Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Томской области пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконной добыче и обороте особо ценных водных биологических ресурсов и их производных на территории Томской, Новосибирской, Кемеровской областей и Алтайского края.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх