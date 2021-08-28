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«Смелее, женщины»: нежный приморец рассказал, чего ему не хватает

«Смелее, женщины»: нежный приморец рассказал, чего ему не хватает

«Уж простите меня, некоторые представители женского пола, но что за бабы сейчас пошли? Которые боятся или стесняются подойти и познакомиться, или просто завести разговор с парнем! А потом удивляются, почему мне за 30, а я до сих пор одинока.

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