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Будет ли у россиян выходной день в Старый Новый год 14 января 2025 года

Будет ли у россиян выходной день в Старый Новый год 14 января 2025 года Владислав ВислСтарый Новый год празднуют ночью с 13 на 14 января, которая сохраняется неизменной год от года.

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