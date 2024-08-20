Зачем ковбои носили широкие кожаные штаны поверх джинсов в такую жару

Жизнь ковбоев на диком западе была далеко не такой, как ее показывают в фильмах. Люди, которые приехали в эту часть Соединённых Штатов период её освоения, были не только ковбоями, занимавшимися скотоводством и охраной стад, но и наемными работниками на ранчо, которые жили в трущобах и часто сталкивались с лихорадкой золота, насилием и бандитами.