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Зачем ковбои носили широкие кожаные штаны поверх джинсов в такую жару

Зачем ковбои носили широкие кожаные штаны поверх джинсов в такую жару

Жизнь ковбоев на диком западе была далеко не такой, как ее показывают в фильмах. Люди, которые приехали в эту часть Соединённых Штатов период её освоения, были не только ковбоями, занимавшимися скотоводством и охраной стад, но и наемными работниками на ранчо, которые жили в трущобах и часто сталкивались с лихорадкой золота, насилием и бандитами.

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