Губернатор Василий Анохин рассказал о региональном материнском капитале на третьего и последующих детей

Губернатор: «В прошлом году почти 1000 смоленских семей получили соответствующие сертификаты» При рождении третьего ребёнка и последующих детей в Смоленской области выдается, в дополнение к федеральному, региональный материнский капитал, сообщил губернатор Василий Анохин.