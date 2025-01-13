Губернатор Василий Анохин рассказал о региональном материнском капитале на третьего и последующих детей

Губернатор: «В прошлом году почти 1000 смоленских семей получили соответствующие сертификаты» При рождении третьего ребёнка и последующих детей в Смоленской области выдается, в дополнение к федеральному, региональный материнский капитал, сообщил губернатор Василий Анохин.
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